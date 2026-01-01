“Seguir jugando siempre”

En una innovadora apuesta periodística, Felipe Cussen, experto en polifonía medieval, ha realizado la quinta entrevista por chat de la historia. Su interlocutor ameritaba los riesgos de esta empresa: Richi Tunacola, líder de Tunacola, quien acaba de lanzar su quinto disco. Aquí sigue la conversación, sin editar, sobre las infinitas bondades de este LP.

Publicidad

Felipe: hola richi! acá estoy escuchando tu nuevo disco

salió ya hace un par de semanas, pero hice el esfuerzo por no escucharlo

Richi: Hola! Yo tambien

Justo

Felipe: pa poder hacer entrevista como en ocasiones anteriores

Richi: Claro que si… la tradición

Felipe: escucharlo de una y comentarlo

Richi: Eso

Felipe: y sin editar!

Richi: Sin editar

raw uncut directors fucked up mind edition

La casa iluminada I – La borrachera dulce

Felipe: jaja

por lo que has comentado, y me pudiste mostrar, este disco está basado en el uso de procedimientos y restricciones a partir de un juego de mesa

cómo nace esa idea?

Richi: Claro, lo que escuchamos ahora, por ejemplo, partio con una grabación callejera.. producto de la carta “samplear del exterior”

Es un juego de tablero en el que uno avanza y vas haciendo música segun lo que te dicen las cartas

Son puras restricciones, de varias familias

Felipe: sí, parte con un sample que gradualmente se va convirtiendo en un loop

Richi: Algunas son ritmicas, otras mas de teoria, otras son dependientes del territorio en el que uno está (hay 5 islas – territorios)

Felipe: una de tus inspiraciones, supongo, fueron las “oblique strategies” de brian eno y peter schmidt

Richi: Si, la restriccion era el sample y transformarlo en loop una ocurrencia propia

Felipe: pero te basaste en otras fuentes?

Richi: Claro que si, y el uso de I-ching por parte de Cage, y la gran capital

Felipe: claro, el formato es muy de “gran capital”

Richi: Me gusta que lo de cage era super deterministico, te decía que nota poner y en que duración. Las EEOO de Brian Eno, por otro lado, son demasiado abiertas

Felipe: claro

Richi: Sabía que podía lograr un balance

Felipe: es interesante detallar que no todas esas instrucciones son iguales, hay distintas categorías

Richi: Y que se juegue con dado y cartas y tablero, y que eso sea aparte de los objetos de uso diario de un estudio

Claro, hay de diferentes categorías, ritmo, agregar, transformar, estrategias (teoría musical) y el modo libre (ilustrado con la cara de Debussy)

Te tengo que mandar la foto del tablero para que la gente se haga una idea tambien

Felipe: lo interesante (y eso está claro desde el título general “La casa iluminada”) es que el eje cambia: este disco más que “un disco” puede considerarse una realización del juego, como muchas otras potenciales

eso!

así como otros posibles discos hechos por otros/as con este mismo juego

Richi: Claro, es un disco que revela el método para hacer un disco

O también puede ser visto como un método que genera sus propios discos

O como un método en que cualquiera puede hacer un disco

Felipe: bueno, y eso es un desafío también para los auditores/as: cómo comunicar este proceso, que es algo que has hecho bastante a través de tus redes en todo este tiempo

(o sea, los paratextos del disco…)

Richi: Bueno, no cualquiera, alguien que maneje un poco de producción musical usando compus

Claro, en los paratextos está el contexto de la motivación de hacerlo, que llega a la raiz misma de la motivación de seguir siendo artista

Seguir jugando siempre

Felipe: claro, pero incluso para alguien que no cache de producción, le permite imaginarse de una manera distinta el proceso

exacto

Richi: Eso ha sido siempre un eje en mi forma de hacer, y ahora mediante este tablero, lo pongo al frente, de manifiesto

Claro que si

Felipe: claro, es explicitarlo

Richi: Y como puedes escuchar, a pesar de ser un método experimental, no tiene porque sonar raro el resultado

Felipe: oye, y aparte de estos procedimientos, me llama la atención (al menos en las canciones “exótica” y “tepoztlán”) una preeminencia mayor de las melodías y de armonías con hartos cambios… no sé, me suenan medio beatlescas

Richi: Siento que la musica experimental es la que se hace una pregunta y revela la respuesta sin mediaciones. Esto es otra cosa. es agarrar el experimento y mediarlo, torcerlo hasta que se vuela, en este caso, pop

Felipe: sí, eso es interesante: el procedimiento raro puede desembocar igualmente en algo muy melódico

Richi: Claro, porque esta “torcido hacia” algo mas pop

Felipe: porque no es el procedimiento solo, sino incorporado a otras herramientas tuyas

no es, por ejemplo, música aleatoria

Richi: Claro, y con el prisma melódico que uso generalmente

No es aleatorio

Es estocástico

Felipe: cuál es la diferencia, para ti, entre aleatorio y estocástico? (porque son palabras que muchas veces se homologan)

Richi: Uno es el azar completo, el otro es un azar controlado, por un marco de accion

Felipe: claro

Richi: Una restricción podría ser estocástica, y esto es pura restricción. o sea, eres libre, siempre y cuando se cumpla el marco

Y eso cambia todo

Felipe: Los escritores y matemáticos del grupo OuLiPo, que trabajan precisamente a partir de restricciones autoimpuestas, dicen que a veces es posible hacer trampa (lo llaman “clinamen”) por motivos estéticos… tú hiciste trampa en algún momento?

Richi: Lo de Cage es aleatorio, lo de Eno, relajadamente estocástico

Felipe: (de aquí no sale jaja)

Richi: Hice trampa todo el rato, pero siempre tomando en cuenta la restricción, pero a veces haciendo “chanchullos” para cumplirla a medias

Richi: La cosa es que el foco de esto es divertirse y nunca sentirse obligado a algo

Una experiencia de juego puede ser seguir a la pata las instrucciones, y en el otro extremo, quemar el tablero y el estudio y hacerte contador auditor

Felipe: jajaja

acabo de escuchar floresta y me llamó mucho la atención, los arreglos de cuerdas ocupan toda la atención

mientras que “sayonara” me recuerda más la línea más bailable de tunacola

Richi: Si, ahi aparecieron por segunda vez las cuerdas. Esas no fueron restricciones del juego, aparecieron a posteriori

Sentí que las cuerdas podías ser una forma de homogeneizar un sonido que por caprichos del tablero podía volverse demasiado heterogéneo

Las cuerdas funcionan como una tintura purpura que tiñe varios temas bajo esa misma tonalidad

Richi: Si, y es una vuelta a las letras que me gustan más, las que no dicen nada

Felipe: con sayonara pasamos de un estilo más cinemático y dramático al más hiphopero chistoso, con la tradicional participación de loki da trixta

pero igual tiene un aire del pop japonés ochentero, algo medio liviano, bien divertido

Richi: Claro, tiene que aparecer en algun momento. me gusta mantener esa tradición y que la gente no se pregunte si va a estar loki o no, si no en que tema irá a estar

La armonía del coro fue copiada del hit de Miki Matsubara “Stay with me”

Felipe: un clásico!

Richi: Compas a compas

Felipe: claro, me sonaba

Richi: Y parte de la melodía tambien

Felipe: y también una manera de cantar bien stacatto

en “con amor” retomas una línea más rockera que ha ido surgiendo en tus discos anteriores

Richi: Claro… todo eso salió despues de dejar el tablero de juego de lado. el juego llega hasta cierto punto, uno toma las riendas después. En caso de que te quedes pegado nuevamente, acudes al juego y abres el tablero de nuevo

Felipe: medio punkie incluso

Richi: Si! El tablero ahi me obligó a usar la guitarra, y es lo que salió

Menos mal, porque la maqueta original era demasiado pop tipo tronic

El hecho de que haya sido hecho con guitarras condicionó una letra de un corte derechamente politico

Felipe: eso es interesante, porque hay algunos compositores que parten de la letra y luego hacen una música que le siga la onda, pero acá es al revés… generalmente te ocurre así?

(capaz que ya te pregunté esto en alguna entrevista anterior, pero filo!)

Richi: generalmente sale la música primero y después la letra

Muy rara vez aparece la letra primero

Pero con la letra después, la letra se hace mas dificil, porque las palabras están restringidas a una melodía

Antes de ser melodía, las palabras son libres

Felipe: claro, podemos pensar la acentuación y la métrica como otra restricción

un molde que hay que rellenar

Richi: Si, y ese es mi lamentable caso casi siempre

Felipe: algunos músicos son buenos pa saltarse eso, otros se ciñen más

Richi: Y yo soy muy pegado con las letras, muy autoexigente

Felipe: bacán

Richi: Hay temas que no han salido porque no encontré una palabra que rematara todo, porque simplemente no existe, y tenía que demoler demasiado para atrás

Asi que prefiero que no salgan, jjjj

Felipe: ahora llegué a “cristal”, que sí había escuchado antes, y que, como me contaste, tuvo un proceso interesante de cambio… en su versión final es como “maniac” de michael sembello…

(o así suena en mi cabeza ochentera boomer)

Richi: Claro, esta partió a 90 bpm, antes de ser poseída por Giorgio Moroder

Hay una restricción que dice “duplica la velocidad” que transformó la original, una balada al piano, muy melancólica, en esto

Felipe: qué heavy

ese no es un cambio cosmético, sino muy radical

Richi: En momentos como ese es cuando empecé a creer realmente en la casa iluminada. te obliga a tomar caminos que pueden ser incómodos o tediosos de ejecutar, pero que al poco de recorrerlos reconoces que son el camino que siempre debieron tener las canciones

Felipe: creo que en algunas danzas barrocas hacen eso, de tocar algo y después al doble de rápido

ahí se pone medio metafísica o pachamámica la cuestión!

Richi: Claro! es uno de las transformaciones de motivos mas antiguas que existen

Felipe: pero al final de “cristal” dejas una colita de piano, como residuo de la versión final, no?

parte del makin of

Richi: Claro! Hay que creer en algo… el segundo tablero, que lo hice a mano (el actual es la tercera versión) tenía unas frases en latín para ponerle color al tablero. Una de ellas dice “Te ipsum mutare” que significa “Deja que te cambie”… o sea, hazle caso al juego, agacha el moño

Si! es un residuo de las ruinas de la versión anterior

Felipe: es interesante en términos de ego igual…

oye, y cómo fue la incorporación de los otros músicos del disco a este procedimiento? fue más al comienzo o al final?

Richi: Claro, aunque es profundamente ególatra y hasta romántico al final… es “voy a ser yo, va a salir mi voz, aunque me restrinjas de esta manera”

La incorporación del seba fue al final, con la canción ya hecha, simplemente porque me acordé mucho de su voz para una canción tan emo como esta

Felipe: sí, es super emo “eres tú”

Richi: Mellamo Sebastian es el Emo King chileno, no tiene comparación

Felipe: como mocedades, jaja

Richi: si!

Uno de mis referentes de toda la vida es eres tu de mocedades

Felipe: la raja

Richi: Siempre le subi el volumen apenas aparecia en la radio, desde chico

Aunque este “eres tu” tiene una connotación muy local

Felipe: claro

ahora estoy escuchando “playa negra”, que al parecer está tocada en piano acústico, no? (se escuchan los movimientos en la grabación). y aquí sale, además, tu faceta de pianista de crucero!

Richi: Si! Es una pieza de piano solo, compuesta en el piano de mi casa y grabada ahi mismo

Es un piano afinado al 80%, entonces tiene su lado imperfecto

Felipe: cierto

Richi: Tiene mas de 100 años, ya no puede ser afinado en C, las cuerdas no le dan, llega hasta B

Felipe: cuál fue la instrucción aquí?

Richi: Instrumento acústico

Y no hubo una segunda carta

Felipe: ya estaba listo

Richi: Solo una jugada destapó una tarde completa que dió como resultado esta pieza

A veces una jugada puede durar un trabajo completo

No tiene límite

Felipe: “colibrí” retoma esa onda easy listening de “sayonara”

con máquina de ritmos antigua

Richi: Si, aqui opera el poder del bossa nova, y de los acordes con septima, capaces de tomar una cancion que en esencia era super emo y triste y ablandarla hacia una sonoridad mas de “cocktail”

Si! un CR78 emulada por Cherry Audio

Felipe: sí, quedó muy cocktail

Richi: La mejor emulación que pillé de una CR-78 de Roland

Esta tiene una letra super personal, entonces haberla dejado al piano te iba a matar toda la onda, necesitaba nuevamente al juego que se metiera tirando lo suyo

Felipe: claro, hasta con unos coros muy bacharach

Richi: O sea, la canciòn estaba compuesta ya, al piano, y el juego me ayudó a darle una personalidad mas livianita

Oooo muchas gracias, atesoraré esta cuña por siempre

Felipe: jaja totalmente!

Richi: La última fue creada para las sesiones de Dj dictator

No sabemos si su regimen la acogerá

Pero podría ser

Felipe: ah jaja

habrá que hablar con él, es muy complicado…

Richi: Asi es

Felipe: pero está perfecta para mover la patita, cuando está comenzando a armarse la fiesta…

Richi: Ahora que la tocamos en vivo, la gente agarraba los vasos y brindaba en el aire, se les caía el copete

Fue muy emotivo

Felipe: jaja

Richi: Y ni la conocían

Felipe: tiene un aire a la canción del japenning! “ríe cuando todos estén tristes”

Richi: Si! que a su vez tiene sus raices en la canciòn italiana

Pero si! tienes razón

Felipe: cierto

Richi: Es casi la misma armonía

Felipe: y ya llegamos al final… me gustó mucho el cierre!

Richi: Si! Las cuerdas solas cerrando

Felipe: y es un disco que pasa por muchas etapas bien distintas, creo que es el más abierto, extendido, de estilos que has hecho

Richi: Si, y eso es producto de los caprichos del juego mayormente.

el desafío era que pareciera ser un disco mas que un compilado de un sello jjj

Felipe: jaja, pero resultó lo contrario!!

bueno, pero quizás es el procedimiento lo que lo anuda todo

Richi: Pero bueno, el juego llega hasta cierto punto y de ahi uno sigue solo, y hay muchas formas de “homogeneizar “ sanamente la sonoridad de un disco apra que sea pues, un disco

Felipe: más que un concepto o un estilo

Richi: Claro, es un disco de un método, mas que de un estilo

Felipe: eso

Richi: Ahora loque se viene es sacar el juego

Antes de navidad, pa los regalones

Felipe: bacán

y cobrar un porcentaje a todos los que hagan discos con el juego!

jaja

Richi: Asi que se viene ahora meterme al mundo de la confección, distribución i comercialización de juegos de mesa… dios nos libre

Claro, con la cláusula, impresa en la caja, que todas las regalías generadas producto de música hecha con el juego, serán mías

Felipe: De tunacola a Otto Kraus

Richi: “Tunes R Us”