Cuáles son los 10 videojuegos favoritos entre los usuarios de PlayStation

Durante el décimo aniversario del servicio de suscripciones premium de PlayStation, se dio a conocer la selección de los 10 videojuegos preferidos -y con más usuarios activos- del último trimestre en PlayStationPlus.

El listado lo encabeza Call of Duty: Modern Warfare Remastered, puntal de la saga de shooters y título que reescribió la manera de enfrentarse en línea.

Le siguen Sonic Forces, Shadow of the Colossus, Call of Duty: Black Ops III, Destiny 2, Uncharted 4: A Thief’s End, Dirty Rally 2.0, Detroit Become Human, Steep y Uncharted Nathan Drake Collection.



Además, se dio a conocer el line-up de títulos de videojuegos a los que tendrán acceso durante julio los usuarios de PlayStation Plus, al ser parte de esta membresía premium de videojuegos de simulación bonificados.

Los nombres son NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider y Erica.



La membresía de PlayStation Plus ofrece a sus más de 41.5 millones de miembros a nivel mundial acceso mensual a juegos de PS4, descuentos exclusivos en el PlayStation Store, la opción multijugador y muchos otros beneficios.

En Chile, la membresía anual de PlayStation Plus tiene un valor de USD $39,99 y se puede suscribir a través de la tienda oficial.