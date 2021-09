Star Plus: 5 contenidos que valen la pena para pagar un mes del nuevo streaming

Hoy debutó en Latinoamérica la nueva señal del gigante antes llamado Fox.

Series favoritas, estrenos exclusivos, películas, comedias animadas y los deportes en vivo de ESPN. Todo eso ofrece el streaming que acaba de llegar a Chile y la región, el nuevo Star+ o Star Plus.

¿Qué recomendamos de su catálogo?

McCartney 3, 2, 1 (22 de septiembre)

La miniserie de Disney aborda la vida del ex-Beatle, Paul McCartney, en seis capítulos en los que el hombre de “Live and let die” repasa su influyente legado como músico.

Entre material inédito del cantante, además de anécdotas e historias desde sus inicios en los legendarios The Beatles, McCartney también repasa sus más de cinco décadas como solista y al frente de Wings.

La serie es una conversación íntima y cercana en compañía del prestigioso productor estadounidense Rick Rubin, dando la posibilidad de conocer al músico en una faceta más personal.

Nomadland

Frances McDormand interpreta a una mujer de más de sesenta años, después de perderlo todo en la Gran Recesión, se embarca en un viaje por el lejano oeste, viviendo como una nómada moderna en una furgoneta.

La película de Chloé Zhao resultó ganadora de dos Oscar y los Globos de Oro.

Los Simpson

Homero trabaja en una planta nuclear y no es el típico padre de familia: aunque tiene las mejores intenciones, no siempre bastan. Marge es la matriarca amorosa del clan; Bart, el hijo problemático; Lisa, la hija sobresalientes, y Maggie, la bebé que no sabe hablar…

¡Por fin un solo streaming incluye en su catálogo las 32 temporadas completas de Los Simpson, la serie animada más influyente y longeva de la cultura pop global! Un acierto por donde se le mire, el caballo ganador para entrarle a Star+, tan esencial como necesario.

Bios: Andrés Calamaro

Un intenso recorrido por la vida y obra del músico argentino, de Los Abuelos de la Nada a Los Rodríguez, pasando por su prolífica carrera solista, que revela hechos hasta ahora desconocidos para el gran público.

Junto a la cantante Nathy Peluso y a través de material inédito, con entrevistas a Calamaro y su círculo más íntimo, excompañeros y colaboradores, Bios construye un retrato que ilumina los detalles menos conocidos de los discos y canciones de Andrés, algo que en su caso es muy parecido a decir sobre su vida.

El catálogo de Star Plus incluye además los capítulos sobre Charly García, Luis Alberto Spinetta, Café Tacvba y Gustavo Cerati, entre otros músicos.



ESPN

Lo decíamos al comienzo. Además de clásicos del blockbuster como Cóctel, Alien, Duro de Matar o Titanic, películas taquilleras como Deadpool, Logan o Bohemian Rhapsody; y cintas alabadas por la crítica como La Sociedad de los Poetas Muertos, Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Birdman, Pequeña Miss Sunshine o Volver al futuro, Star+ incluye una ventana a los deportes en vivo de ESPN.

Esto es, en el caso del fútbol, por ejemplo, a la Ligue 1 (Francia), Seria A (Italia), Premier League (Inglaterra), La Liga (España), Bundesliga (Alemania) y la liga argentina, además de la Champions League y la Copa Libertadores.

O al US Open, en el caso del tenis.

